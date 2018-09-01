Аналогове телебачення в Україні відключають попри заборону суду

В Україні відключають аналогове телебачення попри рішення Сарненського районного суду Рівненської області від 30 серпня.

1 вересня Україна повинна була перейти на цифрове телебачення, відмовившись від аналогового. Реформа активно рекламувалася і просувалася на телебаченні.

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З екранів розповідали про інноваційності рішення, поліпшенні якості й інших бонуси. Однак традиційно реформа почала гальмуватися на місцях. Як виявилося, інфраструктура і техніка до заявленого переходу на "цифру" були банально не готові.

Також 30 серпня 2018 року Сарненський районний суд Рівненської області виніс рішення про заборону вимикати аналогове телебачення, як це забов'язала Постанова Кабміну і рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Таким чином, суд задовольнив позов громадянки України Надії Мізюрко до Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Третіми сторонами в позові виступають управління у справах захисту прав споживачів у Рівненській області, телеканал "1 + 1" та Кабмін.

Проте, як повідомляє Без Табу з посиланням на джерела в Адміністрації президента, від керівництва країни надійшов наказ: всупереч рішенню суду відключити аналогове телебачення і включити цифрове мовлення.

Станом на ранок суботи, 1 вересня, всі передавальні центри України почали виконувати неправомірний наказ. Цю інформацію підтвердили в держпідприємстві Концерні РРТ (радіомовлення, радіозв'язку і телебачення)

Відзначимо, що "цифрою" на даний момент покрито лише 70% території України, іншим 30% доведеться чекати або викручуватися самим, тобто – купувати супутникові тюнери, яким і далі доступні російські пропагандистські канали.

Також лобістів переходу на цифру не раз критикували за непрозорість – хто реальні власники цифрових мультиплексів, які тепер отримали монопольне право, – невідомо. Виходячи з того, як завзято президент бореться за проведення "телереформи" і готовий порушувати заради цього закон, можливо, кінцевим бенефіціаром і вигодонабувачем є він або його команда.

З 31 липня Україна почала активний перехід на цифрове мовлення. Першими аналогового телебачення "позбулися" у Києві, Кропивницькому та Кіровоградській області, до 31 серпня від нього мали відмовитись й у решті областей.



Напередодні в Кабмін надійшла пропозиція поки залишити аналогове мовлення у прикордонних з Росією та прифронтових районах. 29 серпня уряд ухвалив відповідне рішення.