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Анастасія Кожевникова зізналась, чи продовжить виступати у складі "ВІА Гри"

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Анастасія Кожевникова у весільній сукні
Анастасія Кожевникова у весільній сукні / Фото із соцмереж

Одна з вокалісток гарячого гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевникова не має наміру продовжувати вокальну кар'єру в складі колективу. Зірка вже зізналась у цьому своєму продюсеру Костянтину Меладзе.

Як відомо, 24 серпня у столиці відбулось весілля співачки Анастасії Кожевникової та її загадкового чоловіка Кирила. Обітницями пара обмінялась в одному із заміських комплексів Києва.

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Та продовжувати контракт з Костянтином Меладзе артистка не має наміру. Про це вона повідомила у програмі "Світське життя", передає ТСН.

2 вересня закінчується контракт з гуртом "ВІА Гра". Тому медовий місяць у нас відміняється... Просто 5-річного контракту мені вистачило. Я от його чітко відбула. Тепер хочу спробувати власні сили і йти далі самотужки,
– зізналась Анастасія Кожевникова. 

Допоможе співачці розпочати сольну кар'єру її новоспечений чоловік Кирило. Саме він стане новим продюсером зірки. І хоч досвіду в шоу-бізнесі чоловік не має, все ж пообіцяв виконати забаганку дружини. 

"Я займаюся торгівлею, продажем какао бобів, але свою артистку я зроблю такою, якою вона хоче бути", – розповів Кирило. 

Окрім цього, Анастасія Кожевникова зазначила, як Костянтин Меладзе відреагував на її рішення. За її словами, продюсер побажав парі злагоди та любові. 

Теги: Музика LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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