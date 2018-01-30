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Анастасія Приходько змінила колір волосся на прохання шанувальників: фото

18:55, сьогодні 816 Читать новость на русском
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / Фото з Instagram

Відома українська співачка Анастасія Приходько вже неодноразово дивувала своїх фанатів різкими змінами іміджу. Нещодавно зірка перефарбувалася у світлий колір, щоправда, така трансформація шанувальникам не дуже сподобалась.

В грудні Анастасія Приходько змінила свій звичний колір волосся, вона обрала світлий відтінок волосся, а корені залишила темними. Щоправда, у коментарях шанувальники зауважили, що нова зміна іміджу не пішла на користь і не дуже личить співачці.

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На численні прохання співачка таки повернулася до темного кольору волосся та опублікувала в Instagram нові фото.

"Я бачу всім я подобаюсь у чорному, напевно так і залишуся у ньому. Дякую мій друже @sergii_zima за те, що втілив мрію моїх шанувальників повернутися у чорний!", – написала співачка.

Теги: LifeStyle Мода Анастасія Приходько Музика
Джерело: 24 Канал
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