Анастасія Приходько змінила колір волосся на прохання шанувальників: фото
Відома українська співачка Анастасія Приходько вже неодноразово дивувала своїх фанатів різкими змінами іміджу. Нещодавно зірка перефарбувалася у світлий колір, щоправда, така трансформація шанувальникам не дуже сподобалась.
В грудні Анастасія Приходько змінила свій звичний колір волосся, вона обрала світлий відтінок волосся, а корені залишила темними. Щоправда, у коментарях шанувальники зауважили, що нова зміна іміджу не пішла на користь і не дуже личить співачці.
Читайте також: Анастасія Приходько показала нове тату
На численні прохання співачка таки повернулася до темного кольору волосся та опублікувала в Instagram нові фото.
"Я бачу всім я подобаюсь у чорному, напевно так і залишуся у ньому. Дякую мій друже @sergii_zima за те, що втілив мрію моїх шанувальників повернутися у чорний!", – написала співачка.