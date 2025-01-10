Фігурант справи – Анатолій Сурков, уродженець Полтави, одружений, пенсіонер та учасник бойових дій, раніше не був засуджений, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про справу

Зазначається, що 5 лютого 2022 року засуджений познайомився із двома чоловіками у кафетерії. Між ними виник конфлікт, тоді полтавець пішов до найближчого магазину і купив 15-сантиметровий господарський ніж. Ним він завдав три смертельні удари у тулуб одного зі знайомих. Другого чоловік теж намагався вбити, але він чинив супротив, а тому тримав легкі тілесні ушкодження.

Очевидцям конфлікту вдалося обезброїти зловмисника. Йому розпилили в обличчя перцевий балончик, а потім вибили з рук ножа.

Сам засуджений зазначив, що не пам'ятає обставин нападу і не може сказати, що саме штовхнуло його на злочин. Він лише пригадав одну фразу, яку сказав йому загиблий. "Старий, я давно за тобою спостерігаю, за твої прогули тобі давно пора на кладовище", – так вона звучала, за словами нападника.

Ще на початку розслідування Сурков визнав провину.

Це вийшло спонтанно, в шоковому стані, дуже швидко. Штовханина була і вийшло, що вийшло. Я свою провину визнаю,

– сказав він.

Суд засудив полтавця до 13 років позбавлення волі. Також він має сплатити компенсацію сторонам справи у розмірі понад 1 мільйона гривень.

До слова, суд також виніс вирок учасникам банди, яка брала участь у вбивстві родини з Києва на Чернігівщині у травні 2023 року.