Анатолій Ломаченко – тренер року за версією Sports Illustrated

Американський спортивний журнал Sports Illustrated визнав Анатолія Ломаченка найкращим тренером в боксі за підсумками 2018 року.

Ломаченко є тренером свого сина Василя, а також допомагав готуватися до боїв українським боксерам Олександру Усику та Олександру Гвоздику, які у 2018 році здобули чимало титулів.

Читайте також: Усик програв голосування за звання найкращого спортсмена року

Василь Ломаченко в 2018 році виграв пояси WBA і WBO в легкій вазі, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі і захистив це звання в бою з Тоні Белью, а Олександр Гвоздик став повноцінним чемпіоном за версією WBC в напівважкій вазі.

Таким чином, українці зібрали всі нагороди видання Sports Illustrated в 2018 році. Василь Ломаченко був визнаний кращим боксером світу в рейтингу Р4Р, Олександр Усик – боксером року, а Анатолій Ломаченко – тренером року.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24