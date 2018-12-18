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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Анатолій Ломаченко – тренер року за версією Sports Illustrated

      66 Читать новость на русском
      Анатолій Ломаченко
      Анатолій Ломаченко

      Американський спортивний журнал Sports Illustrated визнав Анатолія Ломаченка найкращим тренером в боксі за підсумками 2018 року.

      Ломаченко є тренером свого сина Василя, а також допомагав готуватися до боїв українським боксерам Олександру Усику та Олександру Гвоздику, які у 2018 році здобули чимало титулів.

      Читайте також: Усик програв голосування за звання найкращого спортсмена року

      Василь Ломаченко в 2018 році виграв пояси WBA і WBO в легкій вазі, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі і захистив це звання в бою з Тоні Белью, а Олександр Гвоздик став повноцінним чемпіоном за версією WBC в напівважкій вазі.

      Таким чином, українці зібрали всі нагороди видання Sports Illustrated в 2018 році. Василь Ломаченко був визнаний кращим боксером світу в рейтингу Р4Р, Олександр Усик – боксером року, а Анатолій Ломаченко – тренером року.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Олександр Усик Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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