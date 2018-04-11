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Антибіотики можуть спровокувати алергію у дітей, – вчені

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Антибіотики можуть спровокувати алергію у дітей
Антибіотики можуть спровокувати алергію у дітей / dity.ogo.ua

Дітям, яким приписували антибіотики чи антациди, можуть мати підвищений ризик розвитку алергії у старшому віці.

Науковці провели дослідження, у якому взяли участь майже 800 тисяч дітей до 5 років, пише The New York Times з посиланням на медичний журнал JAMA Pediatrics.

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З майже 800 тисяч дошкільнят 131 тисяча осіб приймали антибіотики, 60 тисяч вживали блокатори H2-гістамінових рецепторів, і ще майже 14 тисяч – інгібітори протонного насосу.

Останні дві групи ліків призначили дітям проти хронічного рецидивуючого захворювання – гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Під час дослідження вчені зазначили, що у дітей, яким приписували антибіотики чи антациди (препарати, що знижують кислотність шлункового соку, – "24"), можуть мати підвищений ризик розвитку алергії у старшому віці.

Зокрема, малюки, що вживали блокатори H2-гістамінових рецепторів, були вдвічі схильні до розвитку харчової алергії, ніж ті, яким їх не приписали. За даними дослідження, особливо високим ризиком харчової алергії було на коров’яче молоко.

У дошкільнят, які отримували антибіотики, на 14% підвищувався ризик розвитку харчової алергії та на 51% – анафілакції, яка є потенційно фатальним видом алергічної реакції. Через приймання цих ліків у них вдвічі підвищувався ризик розвитку астми,
– зазначив доцент кафедри педіатрії у Військово-медичного університету Кейд Маккой Нйлунд.

Він закликав лікарів уникати надмірного вживання антибіотиків для лікування інфекцій верхніх шляхів та інших захворювань.

Антибіотики можуть спровокувати алергію у дітей

Антибіотики можуть спровокувати алергію у дітей

До слова, американські експерти дійшли до висновку, що споживання непастеризованого молока пов'язане з поширенням стійких до антибіотиків інфекцій.


Що таке блокатори H2-гістамінових рецепторів? Це група лікарських препаратів, яку використовують в лікуванні захворювань травної системи, що супроводжуються гіперсекрецією шлункового соку та соляної кислоти.

Інгібітори протонного насосу — група ліків, дія яких полягає в тривалому подавленні виділення шлункового соку.

Теги: Здоров'я Лікування Діти
Джерело: 24 Канал
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