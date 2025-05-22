Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El Nacional.

До теми Розстріл Портнова під школою в Іспанії: свідки розповіли подробиці гучного вбивства

Що відомо про проживання Портнова в Іспанії

Журналісти наголошують, що в Іспанії є велика українська громада, яка почала прибувати у 1990-х роках. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році кількість українців в Іспанії стала набагато більшою, і наразі становить близько 210 000 осіб.

Незабаром після початку вторгнення Росіʼ було затверджено директиву ЄС про тимчасовий захист, і саме під її егідою за останні два роки до Іспанії прибуло понад 100 тисяч українців, що робить її четвертим за величиною місцем призначення для українських біженців у Європі,

– сказав у коментарі виданню науковий співробітник Королівського інституту Елькано Хосе Пабло Мартінес.

У ЗМІ зауважують, що Андрій Портнов, як і багато інших нещодавно прибулих українців, мав тимчасовий дозвіл на проживання в Іспанії протягом року через "виняткові обставини" у вигляді війни Росії проти України, повідомили джерела, близькі до розслідування справи про вбивство.

Цікаво, що українська громада висловила шок з приводу злочину та новини про те, що Портнов жив в Іспанії, у багатому місті поблизу Мадрида.

Президент української громади в Іспанії Ютій Чопик заявив EFE, що слід провести розслідування щодо причин перебування Портнова в країні, особливо з урахуванням його антиєвропейської риторики.

До слова, раніше ЗМІ писали, що Андрія Портнова у Мадриді 21 травня застрелили, ймовірно, професійні кілери. Наразі нападників розшукують, сам злочин може бути пов'язаний зі зведенням рахунків або певними політичними питаннями.