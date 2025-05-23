Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо". Цю інформацію виданню надало поінформоване джерело.

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Де у Києві планують поховати Портнова

Як розповів співрозмовник видання, поховати Андрія Портнова можуть на Звіринецькому кладовищі. Водночас розглядали й Байкове кладовище.

Хотіли на Байковому, але організаторам поховання сказали, що "буде гучний скандал", і запропонували на Звіринецькому,

– зазначило джерело.

Наразі офіційної інформації щодо того, чи дійсно тіло ексрадника Януковича повернуть в Україну та чи поховають його у Києві – не було.

Що відомо про вбивство Андрія Портнова