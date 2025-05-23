Повертається в Україну: ЗМІ розповіли, де поховають Портнова
- Тіло Андрія Портнова, якого вбили в Мадриді, планують повернути в Україну для поховання в Києві, пише "Еспресо".
- Його можуть поховати на Звіринецькому кладовищі. Розглядали також і Байкове кладовище, але згодом відмовилися від цієї ідеї.
Тіло Андрія Портнова, якого застрелили у Мадриді 21 травня, планують повернути в Україну. Ексрадника Януковича хочуть поховати у Києві.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо". Цю інформацію виданню надало поінформоване джерело.
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Де у Києві планують поховати Портнова
Як розповів співрозмовник видання, поховати Андрія Портнова можуть на Звіринецькому кладовищі. Водночас розглядали й Байкове кладовище.
Хотіли на Байковому, але організаторам поховання сказали, що "буде гучний скандал", і запропонували на Звіринецькому,
– зазначило джерело.
Наразі офіційної інформації щодо того, чи дійсно тіло ексрадника Януковича повернуть в Україну та чи поховають його у Києві – не було.
Що відомо про вбивство Андрія Портнова
Андрія Портнова вбили у Мадриді в Іспанії 21 травня. Інцидент стався біля воріт американської школи в елітному районі Посуело, там було кілька пострілів із вогнепальної зброї.
Наразі нападників шукають іспанські правоохоронці. За попередніми даними, їх могло бути 2 або 3.
Згодом стало відомо, що суддя, що веде справу про вбивство Портнова, ухвалила рішення тримати деталі слідства в таємниці. Наразі мотив вбивства залишається невідомим.