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24 Канал Новини України Повертається в Україну: ЗМІ розповіли, де поховають Портнова
23 травня, 11:35
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Повертається в Україну: ЗМІ розповіли, де поховають Портнова

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Тіло Андрія Портнова, якого вбили в Мадриді, планують повернути в Україну для поховання в Києві, пише "Еспресо".
  • Його можуть поховати на Звіринецькому кладовищі. Розглядали також і Байкове кладовище, але згодом відмовилися від цієї ідеї.

Тіло Андрія Портнова, якого застрелили у Мадриді 21 травня, планують повернути в Україну. Ексрадника Януковича хочуть поховати у Києві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо". Цю інформацію виданню надало поінформоване джерело.

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Де у Києві планують поховати Портнова

Як розповів співрозмовник видання, поховати Андрія Портнова можуть на Звіринецькому кладовищі. Водночас розглядали й Байкове кладовище.

Хотіли на Байковому, але організаторам поховання сказали, що "буде гучний скандал", і запропонували на Звіринецькому, 
– зазначило джерело.

Наразі офіційної інформації щодо того, чи дійсно тіло ексрадника Януковича повернуть в Україну та чи поховають його у Києві – не було.

Що відомо про вбивство Андрія Портнова

  • Андрія Портнова вбили у Мадриді в Іспанії 21 травня. Інцидент стався біля воріт американської школи в елітному районі Посуело, там було кілька пострілів із вогнепальної зброї.

  • Наразі нападників шукають іспанські правоохоронці. За попередніми даними, їх могло бути 2 або 3.

  • Згодом стало відомо, що суддя, що веде справу про вбивство Портнова, ухвалила рішення тримати деталі слідства в таємниці. Наразі мотив вбивства залишається невідомим.