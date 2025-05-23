Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El País.

До теми Хто вбив Портнова: що станом на зараз відомо про нападників

Що кажуть в іспанській поліції про розслідування вбивства

У поліції наголосили, що напад стався вранці 21 травня в районі Посуело-де-Аларкон, де Андрій Портнов мешкав. Там же розташована американська школа, яку відвідували його діти.

За даними слідства, зловмисник чекав на жертву біля автомобіля і випустив по ексраднику Януковича щонайменше 9 куль. На місці події поліція виявила таку ж саму кількість гільз.

У міністерстві внутрішніх справ Іспанії розповіли, що стрілець діяв професійно. Зокрема, він використовував пістолет з глушником, а також, попередньо, мав підготовлений заздалегідь маршрут відходу.

Правоохоронці не відкидають варіант, що зловмисник міг бути не один, а вбивство ретельно організували із залученням спільників і зміною транспорту для втечі.

Іспанська поліція досі аналізує записи камер відеоспостереження і вивчає оточення ексрадника Януковича в країні.

Наразі точні мотиви вбивства правоохоронцям невідомі. Пошуки підозрюваних у цьому злочині тривають.

Джерела El País вказують, що основною версією загибелі Портнова залишається замовне вбивство з політичним або економічним мотивом.

Правоохоронці також вивчають міжнародний контекст справи, зважаючи на те, що Портнов перебував під санкціями США та згадувався в антикорупційних розслідуваннях. Іспанські слідчі звернулися по додаткову інформацію до українських, а також, ймовірно, інших європейських органів.

До слова, раніше "Еспресо", з посиланням на власні джерела повідомляли, що Андрія Портнова планують поховати в Києві. Для цього було обране Звіринецьке кладовище.