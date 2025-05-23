Стріляв професіонал: у ЗМІ розкрили деталі перебігу розслідування щодо вбивства Портнова
- В Іспанії розслідується вбивство Андрія Портнова, ексрадника Януковича, яке вважається замовним злочином.
- Поліція виявила 9 гільз на місці події. Правоохоронці наголошують, що стрілець діяв професійно, ймовірно, з підтримкою спільників.
- Основною версією вбивства вважають замовне вбивство з політичним або економічним мотивом.
В Іспанії триває розслідування вбивства ексрадника Януковича Андрія Портнова. У поліції вважають, що це був ретельно спланований та замовний злочин.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El País.
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Що кажуть в іспанській поліції про розслідування вбивства
У поліції наголосили, що напад стався вранці 21 травня в районі Посуело-де-Аларкон, де Андрій Портнов мешкав. Там же розташована американська школа, яку відвідували його діти.
За даними слідства, зловмисник чекав на жертву біля автомобіля і випустив по ексраднику Януковича щонайменше 9 куль. На місці події поліція виявила таку ж саму кількість гільз.
У міністерстві внутрішніх справ Іспанії розповіли, що стрілець діяв професійно. Зокрема, він використовував пістолет з глушником, а також, попередньо, мав підготовлений заздалегідь маршрут відходу.
Правоохоронці не відкидають варіант, що зловмисник міг бути не один, а вбивство ретельно організували із залученням спільників і зміною транспорту для втечі.
Іспанська поліція досі аналізує записи камер відеоспостереження і вивчає оточення ексрадника Януковича в країні.
Наразі точні мотиви вбивства правоохоронцям невідомі. Пошуки підозрюваних у цьому злочині тривають.
Джерела El País вказують, що основною версією загибелі Портнова залишається замовне вбивство з політичним або економічним мотивом.
Правоохоронці також вивчають міжнародний контекст справи, зважаючи на те, що Портнов перебував під санкціями США та згадувався в антикорупційних розслідуваннях. Іспанські слідчі звернулися по додаткову інформацію до українських, а також, ймовірно, інших європейських органів.
До слова, раніше "Еспресо", з посиланням на власні джерела повідомляли, що Андрія Портнова планують поховати в Києві. Для цього було обране Звіринецьке кладовище.