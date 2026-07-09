Про це Андрій Садовий написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

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Як Садовий коментує конфлікт з ТЦК?

Андрій Садовий заявив, що інцидент з ТЦК у Львові став "ще не діагнозом, але вже симптомом".

58 тисяч львів'ян і львів'янок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось з загиблими земляками. Місто віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил Оборони України,

– написав міський голова.

За словами Садового, ганебна поведінка окремої групи людей не здатна зруйнувати репутацію львівської громади, однак кинула на неї тінь.

Мер також зазначив, що Росія найбільше зацікавлена у внутрішніх конфліктах між українцями, адже будь-яке протистояння всередині країни одразу стає інструментом ворожої пропаганди.

До чого закликає очільник Львова?

Очільник міста закликав усі сторони конфлікту дотримуватися правових норм та зберігати взаємоповагу в умовах воєнного стану. За словами мера, будь-які суперечливі ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі, без застосування сили чи провокацій.