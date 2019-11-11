Андрій Балонь став головою Кіровоградської ОДА: про майно, скандали та агітацію за Порошенка

Колишній слідчий, а потім заступник голови Херсонської ОДА Андрій Балонь офіційно став керівником Кіровоградської обласної державної адміністрації. Що відомо про новопризначеного Зеленським топ-чиновника – у матеріалі 24 каналу.

Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 8 листопада, документ вже розмістили на офіційному сайті глави держави. Світлану Лобанову звільнили від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської ОДА.

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Нагадаємо, Кабмін ще 20 жовтня погодив перелік кандидатур, запропонованих президентом Зеленським на посади керівників та їхніх заступників в обласні державні адміністрації.

Андрій Балонь: коротко про нового голову ОДА

Народився у Львівської області 1982 року. Закінчив Національний університет внутрішніх справ. Працював слідчим на різних посадах у Львівській, Житомирській та Полтавській областях. Одружений, має сина.

З травня 2017 року по квітень 2019 року був заступником голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва. Іншим заступником Гордєєва був Євген Рищук, один із фігурантів справи про замовний напад на активістку Катерину Гандзюк, через який вона померла у лікарні.

Коли Балонь був заступником начальника міліції Полтавщини, він потрапляв у скандал: зокрема, нинічшній голова ОДА тоді переконував, що його звільнили з посади в міліції на підставі сфабрикованих матеріалів службового розслідування.



Андрій Балонь / Фото "Херсонщина online"

Майно

У декларації очільник Кіровоградської ОДА вказав, що його дружина володіє двома квартирами:

► Перша – 83,6 квадратних метра у Дрогобичі на Львівщині,

► Друга – 96,3 квадратних метра у Києві.

Окрім цього родина Балонів орендує квартиру площею у 130 квадратних метрів у Херсоні. Також дружина Балоня орендує Jaguar XF 2015 року вартістю у 770 тисяч гривень.

Прибутки

За основним місцем роботи, у Херсонській ОДА з 1 січня по 29 серпня 2019 року Андрій Балонь отримав близько 388 тисяч гривень.

За сумісництвом:

– у Херсонському державному університеті як доцент кафедри галузевого права отримав ще майже 17 тисяч гривень;

– у Одеському державному університеті внутрішніх справ ще 13 тисяч гривень.

Також Андрій Балонь отримав:

Понад 70 тисяч гривень як проценти (дружина –ще 41 тисячу).

За відчуження рухомого майна – майже 745 тисяч гривень.

Гроші

Родина Балонів то на банківських рахунках має понад 650 тисяч гривень, 7,4 тисячі євро і 64,6 тисяч доларів. Ілона Балонь окремо має 53,3 тисячі доларів та майже 300 тисяч гривень.

Андрій Балонь у готівці зберігає 153 тисячі гривень, а його дружина – 18 тисяч гривень.

За Порошенка?



Ілона Балонь володіє 33% корпоративних прав на компанію "Медіапівдень" вартістю у 3 мільйони гривень. Цікаво, що ТОВ "Медіапівдень" (так писали місцеві ЗМІ) напередодні президентських виборів 2019 наставила на території Херсонської області сотню рекламних конструкції, на яких активно агітувала за кандидата Порошенка.