Андрій Данилко назвав своїх фаворитів Євробачення 2018

Український співак та продюсер Андрій Данилко, який запалив сцену Євробачення 2007 в образі Вєрки Сердючки, поділився враженнями від півфіналів та прокоментував прогнози букмекерів

Як відомо, Андрій Данилко вже кілька років поспіль займає крісло судді на Національному відборі Євробачення. Артист підтримував MELOVIN'a на відбірковому етапі та тепер, коли виконавець матиме шанс вибороти перемогу на пісенному шоу, повідомляють "Вести".

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За словами Андрія Данилка, MELOVIN заслужено потрапив на Євробачення 2018 та гідно представляє Україну. Саме вітчизняного вокаліста продюсер вважає найяскравішим на конкурсі.

Вихід у фінал MELOVIN'а абсолютно заслужений. Не дарма на відбіркових етапах я рвав себе на німецький прапор і був єдиним, хто за нього тоді заступався. Я вважаю, що другий півфінал був сильнішим, аніж перший. Найсильніший виступ для мене, спокійний і впевнений – в Олександра Рибака, а найемоційніший та яскравий – у MELOVIN'а,

– зазначив Андрій Данилко.

Попри те, що букмекери не прогнозують призові місця MELOVIN'у, Андрій Данилко впевнений, що він може потрапити в десятку кращих вокалістів Євробачення 2018. Перевагою українця є його нетипова зовнішність та яскравий виступ.

"У MELOVIN'а на цьому конкурсі своє, абсолютно ні на кого не схоже обличчя. Ніякі Бейонсі-шмонсі, як у інших. Думаю, що у нього є всі шанси потрапити в Топ-10, незважаючи на те, що букмекери дуже низько його оцінювали", – додав Андрій Данилко.

Окрім цього, артист зазначив, що букмекери часто надають перевагу конкурсантам, які згодом набридають аудиторії. після півфіналів їхня думка кардинально змінюється, а в останній момент вони можуть дати правдиві результати свого аналізу. Для прикладу Андрій Данилко згадав ситуацію в 2017 році, коли Сальвадор Собрал не фігурував у списках фаворитів Євробачення.

Нагадаємо, що 12 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018. За прогнозами букмекерів, перемогу можу здобути конкурсантка з Кіпру. Наразі вже є порядок виступів учасників конкурсу. Україна, яку представляю співак MELOVIN, виступить першою.