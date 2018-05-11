20:22
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Андрій Данилко назвав своїх фаворитів Євробачення 2018

7466 Читать новость на русском
Андрій данилко про Євробачення 2018
Андрій данилко про Євробачення 2018

Український співак та продюсер Андрій Данилко, який запалив сцену Євробачення 2007 в образі Вєрки Сердючки, поділився враженнями від півфіналів та прокоментував прогнози букмекерів

Як відомо, Андрій Данилко вже кілька років поспіль займає крісло судді на Національному відборі Євробачення. Артист підтримував MELOVIN'a на відбірковому етапі та тепер, коли виконавець матиме шанс вибороти перемогу на пісенному шоу, повідомляють "Вести". 

Читайте також: Андрій Данилко записав відеозвернення до MELOVIN'а: курйозне відео

За словами Андрія Данилка, MELOVIN заслужено потрапив на Євробачення 2018 та гідно представляє Україну. Саме вітчизняного вокаліста продюсер вважає найяскравішим на конкурсі. 

Вихід у фінал MELOVIN'а абсолютно заслужений. Не дарма на відбіркових етапах я рвав себе на німецький прапор і був єдиним, хто за нього тоді заступався. Я вважаю, що другий півфінал був сильнішим, аніж перший. Найсильніший виступ для мене, спокійний і впевнений – в Олександра Рибака, а найемоційніший та яскравий – у MELOVIN'а,
– зазначив Андрій Данилко. 

Попри те, що букмекери не прогнозують призові місця MELOVIN'у, Андрій Данилко впевнений, що він може потрапити в десятку кращих вокалістів Євробачення 2018. Перевагою українця є його нетипова зовнішність та яскравий виступ. 

"У MELOVIN'а на цьому конкурсі своє, абсолютно ні на кого не схоже обличчя. Ніякі Бейонсі-шмонсі, як у інших. Думаю, що у нього є всі шанси потрапити в Топ-10, незважаючи на те, що букмекери дуже низько його оцінювали", – додав Андрій Данилко. 

Окрім цього, артист зазначив, що букмекери часто надають перевагу конкурсантам, які згодом набридають аудиторії. після півфіналів їхня думка кардинально змінюється, а в останній момент вони можуть дати правдиві результати свого аналізу. Для прикладу Андрій Данилко згадав ситуацію в 2017 році, коли Сальвадор Собрал не фігурував у списках фаворитів Євробачення. 

Нагадаємо, що 12 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018. За прогнозами букмекерів, перемогу можу здобути конкурсантка з Кіпру. Наразі вже є порядок виступів учасників конкурсу. Україна, яку представляю співак MELOVIN, виступить першою. 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 94
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 283
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1888
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1151
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 467
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук