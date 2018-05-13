Андрій Данилко розкритикував систему голосування на Євробаченні 2018: деталі

Весь світ охопила лихоманка Євробачення 2018, епіцентром якої є португальський Лісабон, де власне і відбулось шоу. Після фіналу конкурсу знаменитості прокоментували результати шоу. Топ-тему не обійшов увагою Андрій Данилко, який досить гостро розкритикував систему голосування на Євробаченні 2018.

Як відомо, 12 травня в Лісабоні відбувся фінал Євробачення 2018. За перемогу в шоу змагались 26 країн-учасниць. За результатами голосування журі та глядачів переможцем Євробачення 2018 стала Нетта Барзілай з Ізраїлю. Загалом конкурсантка отримала 529 балів. У п'ятірку кращих ввійшли конкурсанти Кіпру, Австрії, Німеччини та Італії.

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На Євробаченні 2018 Україну представив талановитий співак MELOVIN, який виконав пісню "Under The Ladder". Журі двох країн оцінили виступ українця. Водночас глядачі вподобали запальну пісню артиста, віддавши MELOVIN'у 7 місце. Загалом співак отримав 130 балів та посів 17 місце в рейтингу конкурсантів.

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovinforever) 12 Тра 2018 р. о 4:42 PDT

Таку систему визначення переможців конкурсу прокоментував учасник Євробачення 2007 Андрій Данилко. Артист розкритикував роботу суддів та припустив, що з'явилася "якась вказівка" повернути конкурс у "Стару Європу зі слов'янської частини".

"Один з друзів запропонував після виступу писати на папірцях, хто на чию перемогу ставить. Але я відмовився від цієї гри, тому що є якісь речі, які відбуваються абсолютно непередбачувано. В першу чергу, оцінки від журі: незрозуміло, за якими критеріями вони оцінюють, і чому саме ці люди сидять там. І в цей раз я не розумію, чому в нашому журі, наприклад, була Христина Соловій? Швидше, в журі повинні бути люди, які брали участь у Євробаченні або мали до цього конкурсу якесь відношення. Мені здалося, що існує якась вказівка повернути конкурс в Стару Європу зі слов'янської частини", – зазначив Андрій Данилко в коментарі для "Вести".

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За словами артиста, в цьому простежується режисерська гра шоу. Щоб конкурс був цікавим для глядачів, організатори тримають інтригу до кінця.

Я вважаю, що є все-таки якась установка продюсерів конкурсу. Зверніть увагу, що, коли в цей раз оголошували результати голосування журі, кілька країн йшла врівень – не було когось одного, який вибивався вперед. Напевно, це робили для того, щоб як можна довше зберігати інтригу до глядацького голосування. Це все-таки режисура, і з точки зору проведення телеконкурсу це правильно,

– поділився Андрій Данилко.

Водночас виступ співака MELOVIN'а сподобався українському артисту та продюсеру. Андрій Данилко додав, що талановитий вокаліст гідно представив Україну, а його пісня та містичний виступ надовго запам'ятається прихильникам Євробачення.

Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):