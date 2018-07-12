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Андрій Данилко завершує вокальну кар'єру в образі Вєрки Сердючки

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Вєрка Сердючка йде зі сцени
Вєрка Сердючка йде зі сцени / Фото з вільних джерел

Сценічний образ Андрія Данилка – запальна Вєрка Сердючка – зникне з українського шоу-бізнесу. Артист готується до прощального турне Україною.

Вєрка Сердючка за понад 20 років виступів завоювала серця тисяч українців. Талановитий артист Андрій Данилко став почесним гостем світських заходів та музичних шоу. Однак співак вирішив завершити кар'єру в образі Вєрки Сердючки.

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Наразі артист планує виступити на відкритті одного з літніх концертних майданчиків – одеського "Морвокзалу". Концерт відбудеться 13 липня. Відомо, що в Одесі Вєрка Сердючка виконає повну версію оновленої концертної програми. Разом з народною улюбленицею та її мамою на сцену вийдуть 20 учасників колективу. За словами артиста, під час заходу відбудеться презентація його нових пісень. 

Це буде останній виступ Вєрки Сердючки перед її прощальним концертним турне, яке розпочнеться через рік. На глядачів чекає запальне шоу світового масштабу,
– запевняють організатори концерту. 

 

Окрім цього, сам Андрій Данилко зізнався, що й справді у 2019 році попрощається з українськими шанувальниками його творчості. Таким чином артист вирішив подякувати їм за всі роки підтримки.

"Це буде грандіозний виступ артистки, яка скучила за своїм глядачем. Яскраве шоу, гідне Вєрки Сердючки. Вона сама собою вже свято! До речі, крім відомих пісень, Вєрка підготувала кілька нових композицій", – розповів Андрій Данилко. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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