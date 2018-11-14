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      Андрій Лунін може покинути "Леганес"

      105 Читать новость на русском
      Андрій Лунін
      Андрій Лунін

      Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, який нині виступає на правах оренди за "Леганес", може стати гравцем "Райо Вальєкано".

      За інформацією El Gol Digital, в "Райо" незадоволені рівнем гри нинішнього голкіпера – Столі Дімітревскі. Клуб розглядає варіант із залученням Луніна в зимове трансферне вікно.

      Читайте також: Тренер "Леганесу" заявив, що не хоче віддавати Луніна назад в "Реал"

      Андрій Лунін начебто перебуває на вершині трансферного листа "бджіл", які мають намір орендувати українця щонайменше до кінця нинішнього сезону.

      Нагадаємо, 10 листопада Лунін дебютував в чемпіонаті Іспанії, вийшовши на заміну на 84-й хвилині матчу проти "Жирони".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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