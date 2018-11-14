Андрій Лунін може покинути "Леганес"

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, який нині виступає на правах оренди за "Леганес", може стати гравцем "Райо Вальєкано".

За інформацією El Gol Digital, в "Райо" незадоволені рівнем гри нинішнього голкіпера – Столі Дімітревскі. Клуб розглядає варіант із залученням Луніна в зимове трансферне вікно.

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Андрій Лунін начебто перебуває на вершині трансферного листа "бджіл", які мають намір орендувати українця щонайменше до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, 10 листопада Лунін дебютував в чемпіонаті Іспанії, вийшовши на заміну на 84-й хвилині матчу проти "Жирони".

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