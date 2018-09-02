Андрій Лунін прилетів у Київ для побачення зі своєю дівчиною: фото
Український воротар Андрій Лунін, який недавно на правах оренди перейшов з "Реала" в "Леганес", прилетів до Києва.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дівчина голкіпера - Анастасія, відповівши на питання підписників про те, коли відправиться до хлопця: "Вже поруч". Про це пише Xsport.
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Також обраниця воротаря національної збірної поділилася знімком у футболці "Леганес".
Нагадаємо, що мадридський "Реал" домовився із "Леганесом" про оренду українського голкіпера Андрія Луніна. Угода розрахована до 30 червня 2019 року.
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Джерело: 24 Канал
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