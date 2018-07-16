Андрій Лунін разом з Гаретом Бейлом пройшов медогляд у "Реалі"

Український воротар "Реалу" Андрій Лунін 16 липня вийшов з відпустки і почав проходити медичне обстеження у новому клубі.

Згодом українець повинен відправитися разом з клубом в турне по США і Мексиці, після чого вирішиться його подальша доля.

A pesar de lo duro que es siempre volver de vacaciones y a pesar del madrugón para las analíticas y diferentes pruebas médicas, hoy hay varios hombres muy contentos @GarethBale11 que cumple 29 años y los 2 que se estrenan como jugadores del @realmadrid : @vini11Oficial y Lunin. pic.twitter.com/ewuRf8VmUv — Melchor Ruiz (@melchorcope) 16 июля 2018 г.

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Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався в "Реал" із "Зорі" 22 червня, підписавши 6-річний контракт з іспанським клубом.

За інформацією ЗМІ, "Реал" заплатив за українця 9 мільйонів євро, однак сума трансферу може зрости ще на 3,5 мільйона за рахунок бонусів.