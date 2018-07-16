Андрій Лунін разом з Гаретом Бейлом пройшов медогляд у "Реалі"
Український воротар "Реалу" Андрій Лунін 16 липня вийшов з відпустки і почав проходити медичне обстеження у новому клубі.
Згодом українець повинен відправитися разом з клубом в турне по США і Мексиці, після чого вирішиться його подальша доля.
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Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався в "Реал" із "Зорі" 22 червня, підписавши 6-річний контракт з іспанським клубом.
За інформацією ЗМІ, "Реал" заплатив за українця 9 мільйонів євро, однак сума трансферу може зрости ще на 3,5 мільйона за рахунок бонусів.
Джерело: 24 Канал
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