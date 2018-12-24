Андрій П'ятов назвав найкращий гол "Шахтаря" у 2018 році: відео

34-річний голкіпер "Шахтаря" і збірної України з футболу Андрій П'ятов назвав найкращий гол 2018 року у виконанні "гірників".

П'ятов вважає гол Віктора Коваленка у ворота "Динамо" найкращим у виконанні "гірників" у 2018 році.

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Я хочу, щоб уболівальники обрали кращий забитий м'яч, тому що для мене кожен з них по-своєму гарний і важливий, адже це результат командної роботи. Хоча все-таки назву Вітю Коваленко. І за красою, і за важливістю його гол у ворота "Динамо" був просто фантастичним,

– сказав П'ятов.

Нагадаємо, у поєдинку 14-го туру УПЛ "Шахтар" в Харкові обіграв "Динамо" з рахунком 2:1. Переможний м'яч "гірників" в компенсований арбітром час забив 22-річний український хавбек Віктор Коваленко.

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