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      Андрій Садовий пообіцяв о 13:00 зробити важливу заяву щодо виборів

      24 Читать новость на русском
      Андрій Садовий, кандидат у президенти України
      Андрій Садовий, кандидат у президенти України / 24 канал

      Через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення Конституційним судом багато говорять про презумпцію невинності. Хоча варто було б говорити про презумпцію відповідальності.

      Таку думку висловив у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" міський голова Львова та кандидат у президенти України Андрій Садовий.

      Читайте також: Тимошенко та Порошенко – це сторінки минулого, – Садовий

      Перед Андрієм Садовим одним зі спікерів у програмі був перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Омельченко. Відповідаючи на звинувачення, які пролунали у програми "Наші гроші", Омельченко переконував, що за час його роботи (з лютого 2018 року) ніяких корупційних схем в "Укроборонпромі" не було і жодних угод з російськими підприємствами не укладалося. 

      На це відповів Андрій Садовий: "Пан Сергій Омельченко міг сьогодні увійти в історію. Для цього треба було всього лише попросити пробачення. Бо ні Петро Порошенко, ні Юрій Луценко пробачення не попросять ніколи. Треба розуміти, що в Україні є два світи. В одному живуть хлопчики-мажори, а в іншому – звичайні українці, воїни, батьки, які втратили дітей на війні".

      Тому нас серйозно у світі не сприймають. Посміхаються і чекають, поки відбудуться вибори. І ще ж треба зробити все можливе, щоб вони відбулися, щоб були чесними. І щоб все жульйо повиганяти з України,
      – наголосив Андрій Садовий.

      І додав, що українці просто "повинні прийти на виборчі дільниці й вирішити долю країни, розуміючи свою відповідальність".

      Після цього Андрій Садовий пообіцяв у п'ятницю, 1 березня, о 13:00 зробити важливу заяву щодо виборів.

      Дивіться відео про кандидата в президенти Андрія Садового:

      Вибори
      Основні дати президентської кампанії 2019 року

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      Теги: Новини України Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 Канал
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