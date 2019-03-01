Андрій Садовий пообіцяв о 13:00 зробити важливу заяву щодо виборів

Через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення Конституційним судом багато говорять про презумпцію невинності. Хоча варто було б говорити про презумпцію відповідальності.

Таку думку висловив у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" міський голова Львова та кандидат у президенти України Андрій Садовий.

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Перед Андрієм Садовим одним зі спікерів у програмі був перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Омельченко. Відповідаючи на звинувачення, які пролунали у програми "Наші гроші", Омельченко переконував, що за час його роботи (з лютого 2018 року) ніяких корупційних схем в "Укроборонпромі" не було і жодних угод з російськими підприємствами не укладалося.

На це відповів Андрій Садовий: "Пан Сергій Омельченко міг сьогодні увійти в історію. Для цього треба було всього лише попросити пробачення. Бо ні Петро Порошенко, ні Юрій Луценко пробачення не попросять ніколи. Треба розуміти, що в Україні є два світи. В одному живуть хлопчики-мажори, а в іншому – звичайні українці, воїни, батьки, які втратили дітей на війні".

Тому нас серйозно у світі не сприймають. Посміхаються і чекають, поки відбудуться вибори. І ще ж треба зробити все можливе, щоб вони відбулися, щоб були чесними. І щоб все жульйо повиганяти з України,

– наголосив Андрій Садовий.

І додав, що українці просто "повинні прийти на виборчі дільниці й вирішити долю країни, розуміючи свою відповідальність".

Після цього Андрій Садовий пообіцяв у п'ятницю, 1 березня, о 13:00 зробити важливу заяву щодо виборів.

Дивіться відео про кандидата в президенти Андрія Садового:



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