Андрій Садовий з дружиною проголосували на виборах президента

Мер Львова Андрій Садовий разом із своєю дружиною Катериною проголосували у другому турі президентських виборів.

На виборчу дільницю № 461949, що на вул. Миколи Некрасова, 59 (середня школа "Лідер") вони прийшли разом з дітьми та собакою.

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Андрій Садовий з сім'єю проголосував на виборах

У коментарі журналістам після голосування Андрій Садовий, мер Львова, наголосив, що українці повинні самі будувати своє майбутнє.



Садовий на виборах: "Я вірю в наше майбутнє"



Садовий не озвучив, за кого голосував – згідно з чинним законодавством

"Я ж публічно озвучив свою позицію по першому туру виборів. По другому туру виборів я не озвучував свою позицію публічно, не хочу входити в суперечність з чинним законодавством. Але я вірю. Я вірю в Україну. Я буду боронити Україну, всі ми разом будем боронити. Це є наш вибір. Ми віримо в завтрашній день. Я є реаліст. І яке ми майбутнє збудуємо, таке будем мати, голосне, щоби нам не заважали. Дуже добре мати владу, яка не заважає людям, а яка сприяє, щоб люди могли розкритись, розкрити свій потенціал, бути успішними, бути щасливими", – сказав Андрій Садовий.

Як Садовий голосував у другому турі: дивіться відео

Нагадаємо, що 21 квітня з 08:00 в Україні триває другий тур голосування за майбутнього президента. Голосування закінчиться о 20:00, після чого дільниці закриються і почнеться підрахунок голосів.