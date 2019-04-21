15:14
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК

      Андрій Садовий з дружиною проголосували на виборах президента

      139 Читать новость на русском
      Андрій Садовий з дружиною прийшли на дільницю
      Андрій Садовий з дружиною прийшли на дільницю / facebook.com/andriy.sadovyi

      Мер Львова Андрій Садовий разом із своєю дружиною Катериною проголосували у другому турі президентських виборів.

      На виборчу дільницю № 461949, що на вул. Миколи Некрасова, 59 (середня школа "Лідер") вони прийшли разом з дітьми та собакою.

      Читайте також: Явка на президентських виборах-2019: скільки українців проголосувало

      Садовий вибори
      Андрій Садовий з сім'єю проголосував на виборах

      У коментарі журналістам після голосування Андрій Садовий, мер Львова, наголосив, що українці повинні самі будувати своє майбутнє.


      Садовий на виборах: "Я вірю в наше майбутнє"


      Садовий не озвучив, за кого голосував – згідно з чинним законодавством

      "Я ж публічно озвучив свою позицію по першому туру виборів. По другому туру виборів я не озвучував свою позицію публічно, не хочу входити в суперечність з чинним законодавством. Але я вірю. Я вірю в Україну. Я буду боронити Україну, всі ми разом будем боронити. Це є наш вибір. Ми віримо в завтрашній день. Я є реаліст. І яке ми майбутнє збудуємо, таке будем мати, голосне, щоби нам не заважали. Дуже добре мати владу, яка не заважає людям, а яка сприяє, щоб люди могли розкритись, розкрити свій потенціал, бути успішними, бути щасливими", – сказав Андрій Садовий.

      Як Садовий голосував у другому турі: дивіться відео

       

      Нагадаємо, що 21 квітня з 08:00 в Україні триває другий тур голосування за майбутнього президента. Голосування закінчиться о 20:00, після чого дільниці закриються і почнеться підрахунок голосів.

      blog_ava
      Вербна неділя 2019: дата свята, що можна і не можна робити в цей день
      сьогодні
      15247
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що таке Україна?
      сьогодні , 12:00 Що таке Україна?
      Блог Соцмережі 823
      "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      сьогодні , 10:48 "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      Світлана Попова 13127
      Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      сьогодні , 10:17 Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      4090
      Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      сьогодні , 08:42 Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      Злой Одессит 4625
      Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      сьогодні , 08:21 Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      6923
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук