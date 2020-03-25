14:29
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Андрій Садовий закликав про допомогу: Кожного, хто здасть кров, ми завеземо на таксі безкоштовно

      -
      Львів'ян закликають стати донорами крові / Фото з відкритих джерел

      Мер міста Львова Андрій Садовий наголосив на необхідності донорів зі здачі крові. Кожного, хто погодиться здати кров, безкоштовно завезуть на таксі в Центр крові на Пекарську та назад.

      Андрій Садовий опублікував прохання на своїй сторінці в телеграмі та закликав львів'ян здати кров. Така необхідність виникла через те, що невдовзі львівський Центр крові може залишитися без запасів. 

      Читайте  також: Готуємось до складних часів, – Садовий про коронавірус у Львові

      Андрій Іванович попросив усіх, хто може долучитися до числа донорів зробити це набйлижчим часом, оскільки карантин негативно вплинув на готовність донорів здавати кров. З'явилася загроза, що її не вистачить на критичні випадки.

      Від завтра починає працювати такий сервіс: кожного хто готовий здати кров, ми завеземо в Центрі крові на Пекарську і назад на таксі безкоштовно. Таку послугу ми маємо завдяки друзям з протестантськоі церкви,
      – написав мер.

      Усі охочі можуть телефонувати до диспетчера Наталії за номером 096–457–54–47.

       

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 113 людей
      сьогодні
      Автор: Христина Кобак
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Андрій Садовий Новини Львова Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:31 Так хто ж убив Чорновола?
      Наталія Лебідь
      сьогодні , 13:23 Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      Вероніка Климська
      сьогодні , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 13:19 Коронавірусна криза: навіщо Україні кредити МВФ та чи дійде до дефолту
      Богдан Мірошниченко
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук