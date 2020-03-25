Андрій Садовий закликав про допомогу: Кожного, хто здасть кров, ми завеземо на таксі безкоштовно

Мер міста Львова Андрій Садовий наголосив на необхідності донорів зі здачі крові. Кожного, хто погодиться здати кров, безкоштовно завезуть на таксі в Центр крові на Пекарську та назад.

Андрій Садовий опублікував прохання на своїй сторінці в телеграмі та закликав львів'ян здати кров. Така необхідність виникла через те, що невдовзі львівський Центр крові може залишитися без запасів.

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Андрій Іванович попросив усіх, хто може долучитися до числа донорів зробити це набйлижчим часом, оскільки карантин негативно вплинув на готовність донорів здавати кров. З'явилася загроза, що її не вистачить на критичні випадки.

Від завтра починає працювати такий сервіс: кожного хто готовий здати кров, ми завеземо в Центрі крові на Пекарську і назад на таксі безкоштовно. Таку послугу ми маємо завдяки друзям з протестантськоі церкви,

– написав мер.

Усі охочі можуть телефонувати до диспетчера Наталії за номером 096–457–54–47.