Андрій Шевченко – найдорожчий гравець в історії чемпіонату Англії

Видання Totally Money зробило підрахунок трансферної вартості футболістів, які виступають у складі клубів англійської Прем'єр-ліги. Головною особливістю є наявність даних з цінами на поточний період.

В результаті найдорожчим гравцем чемпіонату Англії є колишній форвард "Челсі" українець Андрій Шевченко. За його перехід "сині" заплатили влітку 2006-го 29,4 мільйона фунтів. Але якщо врахувати інфляцію цін за дванадцятирічний період, то поточна трансферна вартість Шевченка склала б 144,4 мільйона фунтів, пише SportArena.

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Що стосується десятки найдорожчих футболістів, то серед діючих гравців АПЛ в неї увійшов б тільки хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. За перехід француза "червоні дияволи" заплатили 86 мільйонів фунтів, що в перекладі на поточні ціни склало б 117,7 мільйона.

Топ найдорожчих гравців АПЛ / SportArena

Найбільше представництво в переліку у "МЮ" – 5 футболістів, 4 гравці увійшли в десятку в якості трансферів "Челсі", а ось перехід форварда Алана Ширера з "Блекберна" в "Ньюкасл" виявився на 2-му рядку в списку найдорожчих.

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