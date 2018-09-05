13:18
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Спорт
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Андрій Шевченко – найдорожчий гравець в історії чемпіонату Англії

281 Читать новость на русском
Шевченко став найдорожчим гравцем АПЛ
Шевченко став найдорожчим гравцем АПЛ

Видання Totally Money зробило підрахунок трансферної вартості футболістів, які виступають у складі клубів англійської Прем'єр-ліги. Головною особливістю є наявність даних з цінами на поточний період.

В результаті найдорожчим гравцем чемпіонату Англії є колишній форвард "Челсі" українець Андрій Шевченко. За його перехід "сині" заплатили влітку 2006-го 29,4 мільйона фунтів. Але якщо врахувати інфляцію цін за дванадцятирічний період, то поточна трансферна вартість Шевченка склала б 144,4 мільйона фунтів, пише SportArena.

Читайте також: Топ європейських клубів, які найбільше витратили на трансфери за останні 8 років

Що стосується десятки найдорожчих футболістів, то серед діючих гравців АПЛ в неї увійшов б тільки хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. За перехід француза "червоні дияволи" заплатили 86 мільйонів фунтів, що в перекладі на поточні ціни склало б 117,7 мільйона.

Топ найдорожчих гравців АПЛ / SportArena

Найбільше представництво в переліку у "МЮ" – 5 футболістів, 4 гравці увійшли в десятку в якості трансферів "Челсі", а ось перехід форварда Алана Ширера з "Блекберна" в "Ньюкасл" виявився на 2-му рядку в списку найдорожчих.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Футбол Спорт Андрій Шевченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати
сьогодні, 13:00 Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати
Дмитро Гнап
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 12:41 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
4 вересня, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Show Must Go On чи We Are the Champions: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
сьогодні, 12:30 Show Must Go On чи We Are the Champions: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
3 5557
Зміна влади у "ДНР": чи посилиться війна?
сьогодні, 12:07 Зміна влади у "ДНР": чи посилиться війна?
Олексій Чибісов
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
"Карпати" вимагають детектор брехні та ЗМІ на засіданні Комітету Етики та Чесної гри ФФУ
 9 жовтня 2014 , 09:58
Російський тренер здивований, що Львів вболівав проти "Шахтаря"
 9 травня 2015 , 13:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук