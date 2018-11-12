Андрій Шевченко довикликав у збірну України форварда "Маріуполя"

Футболіст "Маріуполя" Андрій Борячук переведений головним тренером збірної України Андрієм Шевченком із резервного списку до основної команди.

22-річний Борячук вже захищав честь України на юнацькому та молодіжному рівнях. Форвард "Маріуполя" провів за синьо-жовтих 30 матчів, забивши 12 м’ячів, повідомляє Федерація футболу України.

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Зазначимо, що вже 12 листопада разом з іншими викликаними гравцями новачок прибуде до розташування головної команди країни.

Нагадаємо, що захисник донецького "Шахтаря" Богдан Бутко не зіграє за збірну України у матчі Ліги націй проти Словаччини, а також у товариській грі проти Туреччини. Захисник отримав травму і не зможе вийти на поле. Натомість запрошення отримав гравець львівських "Карпат" Мар'ян Швед.

З бірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.

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