Андрій Шевченко має спільний бізнес з російським олігархом Абрамовичем, – ЗМІ

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заробляє разом з російським олігархом Романом Абрамовичем видобутком золота на Чукотці.

Про це йдеться в розслідуванні DW.

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За даними реєстру компаній Великобританії, Шевченко з грудня 2015 року є співвласником інвестиційної брокерської компанії MC Peat & Co. LLP – офіційного брокера акцій холдингу Highland Gold Mining, які котируються на Лондонській біржі.

Холдинг Highland Gold Mining контролює Абрамович зі своїми колишніми однокурсниками Євгеном Швідлером і Валерієм Ойфом. Компанія об'єднує 9 рудників на Чукотці, на Далекому Сході Росії і в Киргизстані, де видобувають тонни золота і срібла на більш ніж 300 мільйонів доларів на рік.

Андрій Шевченко не відповів на переданий через його асистента запит видання про те, яку саме роль він відіграє в даній інвестиційній брокерській компанії. Представник Шевченка повідомив, що передасть питання тренеру в середині лютого, коли він прибуде в Україну.

DW передбачає, що поява українця у компанії MC Peat може бути пов'язано з його дружбою з Абрамовичем ще з часів його виступів за "Челсі".

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