Андрій Шевченко офіційно представив свого нового зіркового помічника

Одним з помічників Андрія Шевченка в збірній України став колишній воротар київського "Динамо" і національної команди Олександр Шовковський.

Наставник "синьо-жовтих" вже представив Шовковського гравцям перед початком тренування, інформує "Команда №1".

Читайте також: Збірна України розпочала підготовку до матчів Ліги націй: подробиці

Офіційна презентація, швидше за все, відбудеться у вівторок, 4 вересня.

Олександр Шовковський завершив ігрову кар'єру в 2016 році. За київське "Динамо" він провів 635 матчів у всіх турнірах, що є рекордом. Також Шовковський є рекордсменом чемпіонату України за кількістю зіграних матчів у вищому дивізіоні - на його рахунку 426 поєдинків.

Нагадаємо, 6 вересня українська збірна матчем проти Чехії стартує в Лізі націй, а 9 вересня зустрінеться у Львові зі Словаччиною.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24