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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Андрій Шевченко офіційно представив свого нового зіркового помічника

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Олександр Шовковський став тренером збірної України
Олександр Шовковський став тренером збірної України

Одним з помічників Андрія Шевченка в збірній України став колишній воротар київського "Динамо" і національної команди Олександр Шовковський.

Наставник "синьо-жовтих" вже представив Шовковського гравцям перед початком тренування, інформує "Команда №1".

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Офіційна презентація, швидше за все, відбудеться у вівторок, 4 вересня.

Олександр Шовковський завершив ігрову кар'єру в 2016 році. За київське "Динамо" він провів 635 матчів у всіх турнірах, що є рекордом. Також Шовковський є рекордсменом чемпіонату України за кількістю зіграних матчів у вищому дивізіоні - на його рахунку 426 поєдинків.

Нагадаємо, 6 вересня українська збірна матчем проти Чехії стартує в Лізі націй, а 9 вересня зустрінеться у Львові зі Словаччиною.

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Теги: Футбол Спорт Динамо Збірна України з футболу Андрій Шевченко
Джерело: 24 Канал
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