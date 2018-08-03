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Андрій Шевченко стане експертом на італійському телебаченні

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко працюватиме футбольним експертом на телебаченні.

Шевченко, який в свої роки успішно грав в Серії А, стане експертом стрімінговой платформи "Dazn online". Компанія вирішила вийти на новий рівень, почавши трансляції поєдинків Серії А і Б, Ла Ліги та Ліги 1 в Італії, повідомляє видання La Presse.

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"Дуже радий повернутися до Італії. Це дуже цікавий проект", – прокоментував свою нову роботу Шевченко.

Також до команди експертів проекту увійдуть легенда "Мілану" та збірної Італії Паоло Мальдіні і зірковий екс-гравець збірної Португалії та низки європейських топ-клубів Луїш Фігу.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Андрій Шевченко
Джерело: 24 Канал
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