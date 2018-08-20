Андрій Шевченко викликав 8 легіонерів у збірну України перед Лігою Націй

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчий збір головної команди вісьмох гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах. Ще двоє легіонерів потрапили до резервного списку збірної.

У вісімці викликаних – Андрій Лунін ("Реал"), Євген Коноплянка ("Шальке"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Руслан Маліновський ("Генк"), Роман Яремчук ("Гент"), Євген Хачеріді (ПАОК) та Євген Макаренко ("Андерлехт"), пише сайт Федерації футболу України.

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До резервного списку потрапили нападник Євген Селезньов ("Акхісар Беледієспор") та захисник Василь Кравець ("Луго").

Зазначимо, що виконавці з "резерву" можуть потрапити до основного списку збірної в разі ушкодження когось із гравців "основи" або у випадку демонстрування резервістами виняткових ігрових якостей у матчах, що передуватимуть збору.

Нагадаємо, що згідно з регламентом ФІФА, запрошення футболістам з іноземних чемпіонатів на збір національної команди було відправлено заздалегідь. Повний список гравців, викликаних на збір, буде оголошено пізніше.

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