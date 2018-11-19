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      Андрій Шевченко вийшов на четверте місце у рейтингу тренерів збірної України

      157 Читать новость на русском
      Андрій Шевченко
      Андрій Шевченко

      Андрій Шевченко вийшов на четверте місце у рейтингу тренерів збірної України за кількістю проведених матчів за тренерським кермом.

      Поєдинок Ліги націй проти Словаччини став для Андрія Шевченка 22-м на посаді головного тренера національної збірної України.

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      Тепер в історичному реєстрі керманичів головної команди країни Андрій Шевченко вийшов на чисте четверте місце. Позаду залишився Олексій Михайличенко (21 матч).

      На першій позиції в цьому рейтингу розташувався Олег Блохін (64 поєдинки), на другому — Михайло Фоменко (37 ігор), на третьому — Йожеф Сабо (34 зустрічі).

      Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко
      Джерело: 24 Канал
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