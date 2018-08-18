Андрій Шевченко вперше з’явився на італійському телебаченні в ролі ведучого: відео
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Наставник збірної України Андрій Шевченко дебютував на італійському спортивному телебаченні в якості футбольного ескперта.
Екс-форвард "Мілана" працював на поєдинку "Лаціо" – "Наполі". Компанію Шевченку склала журналістка телеканалу.
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Зазначимо, що Шевченко уклав контракт з телеканалом DAZN Italia і тепер буде аналізувати матчі Серії А.
Нагадаємо, нещодавно ФФУ продовжила контракт з тренером до 31 липня 2020 року та поставила завдання вийти на чемпіонат Європи.
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Джерело: 24 Канал
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