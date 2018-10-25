Андрій Ярмоленко кумедно подякував всім вболівальникам за підтримку: відео

Український нападник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко оригінально подякував вболівальникам за підтримку після того, як він зазнав серйозної травми і опинився поза футболом на тривалий термін.

Ярмоленко записав відеоролик зі словами подяки для всіх, хто його підтримує в цей важкий період.

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"Всім привіт. Я хочу подякувати за Вашу підтримку і побажання якнайшвидшого одужання. Я дуже ціную це", – сказав Ярмоленко на відео.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко отримав важку травму ахілла в грі з "Тоттенхемом". 29-річний гравець повернеться на поле не раніше, ніж через півроку.

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