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      Андрій Ярмоленко кумедно подякував всім вболівальникам за підтримку: відео

      962 Читать новость на русском
      Андрій Ярмоленко
      Андрій Ярмоленко

      Український нападник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко оригінально подякував вболівальникам за підтримку після того, як він зазнав серйозної травми і опинився поза футболом на тривалий термін.

      Ярмоленко записав відеоролик зі словами подяки для всіх, хто його підтримує в цей важкий період.

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      "Всім привіт. Я хочу подякувати за Вашу підтримку і побажання якнайшвидшого одужання. Я дуже ціную це", – сказав Ярмоленко на відео.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

      Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

      Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко отримав важку травму ахілла в грі з "Тоттенхемом". 29-річний гравець повернеться на поле не раніше, ніж через півроку.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко
      Джерело: 24 Канал
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