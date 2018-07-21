Андрій Ярмоленко відзначився першим асистом за "Вест Хем"

Уже в другому своєму матчі українець відзначився результативною дією. Український півзахисник Андрій Ярмоленко вдруге добре відзначився гарною грою за "Вест Хем", однак "молотобійці" не зуміли обіграти представника Чемпіоншипа.

Вінгер збірної України допоміг асистом забити вже третій м'яч у двох спарингах Марко Арнаутовічу.

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Хоча "Вест Хем" і не зумів перемогти "Престон" – 2:2. Перший м'яч у грі на свій рахунок записав також австрійський нападник. Уболівальники лондонців уже відзначають, що екс-гравець Борусії й Динамо покращив гру команди й очікують, що цей перехід стане трансфером сезону.

Take a bow Marko! pic.twitter.com/Gn4VroBHxC — West Ham United (@WestHamUtd) 21 липня 2018 р.

Нагадаємо, форвард збірної України Андрій Ярмоленко вже перебуває в розташуванні "Вест Хема" і 11 липня підписав контракт з "молотобійцями".