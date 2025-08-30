Правоохоронці провели брифінг щодо вбивства Парубія. Вони розповіли, який вигляд мав ймовірний вбивця політика, передає 24 Канал.

Хто міг вбити Андрія Парубія?

Ми встановлюємо особу, яка була в шоломі і мала ззовні схожий одяг (як у кур'єрів Glovo – 24 Канал), яка попередньо може бути причетна до скоєння злочину,

– сказав керівник ГУНП у Львівській області Олександр Шляховський.

Правоохоронці додали, що інформацію, яка є важливою для досудового розслідування, не можуть розповсюджувати, адже це може допомогти злочинцю – він буде знати про напрямки руху з документування цього злочину.

Раніше у Glovo прокоментували подію. Там заявили, що глибоко шоковані жорстоким вбивством державного діяча Андрія Парубія, і готові посприяти правоохоронним органам у розслідуванні.

Що відомо про резонансне вбивство Андрія Парубія?