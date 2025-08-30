У поліції описали особу, яка, ймовірно, вбила Андрія Парубія
- Андрій Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.
- Ймовірний вбивця був у шоломі та одязі кур'єра Glovo.
Близько опівдня 30 серпня був застрелений колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Злочин стався у Франківському районі міста Львова.
Правоохоронці провели брифінг щодо вбивства Парубія. Вони розповіли, який вигляд мав ймовірний вбивця політика, передає 24 Канал.
Хто міг вбити Андрія Парубія?
Ми встановлюємо особу, яка була в шоломі і мала ззовні схожий одяг (як у кур'єрів Glovo – 24 Канал), яка попередньо може бути причетна до скоєння злочину,
– сказав керівник ГУНП у Львівській області Олександр Шляховський.
Правоохоронці додали, що інформацію, яка є важливою для досудового розслідування, не можуть розповсюджувати, адже це може допомогти злочинцю – він буде знати про напрямки руху з документування цього злочину.
Раніше у Glovo прокоментували подію. Там заявили, що глибоко шоковані жорстоким вбивством державного діяча Андрія Парубія, і готові посприяти правоохоронним органам у розслідуванні.
Що відомо про резонансне вбивство Андрія Парубія?
- Опівдні у поліції Львова повідомили, що в одному з районів міста сталася стрілянина, у ході якої був вбитий відомий політичний і громадський діяч.
- Пізніше ім'я загиблого оприлюднили. Це колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
- У мережі з'явилося відео моменту вбивства політика. На ньому видно, що ймовірний зловмисник впритул розстріляв жертву, а потім зник з місця злочину. На голові він мав шолом, а у руці тримав сумку Glovo.
- Попередньо, у політика було здійснено 8 пострілів.
- Володимир Зеленський назвав вбивство Парубія ретельно спланованим.