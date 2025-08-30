Укр Рус
24 Канал Новини України У поліції описали особу, яка, ймовірно, вбила Андрія Парубія
30 серпня, 18:12
2

У поліції описали особу, яка, ймовірно, вбила Андрія Парубія

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Андрій Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.
  • Ймовірний вбивця був у шоломі та одязі кур'єра Glovo.

Близько опівдня 30 серпня був застрелений колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Злочин стався у Франківському районі міста Львова.

Правоохоронці провели брифінг щодо вбивства Парубія. Вони розповіли, який вигляд мав ймовірний вбивця політика, передає 24 Канал.

Дивіться також З якої зброї вбили Андрія Парубія: у поліції дали відповідь 

Хто міг вбити Андрія Парубія?

Ми встановлюємо особу, яка була в шоломі і мала ззовні схожий одяг (як у кур'єрів Glovo – 24 Канал), яка попередньо може бути причетна до скоєння злочину,
 – сказав керівник ГУНП у Львівській області Олександр Шляховський. 

Правоохоронці додали, що інформацію, яка є важливою для досудового розслідування, не можуть розповсюджувати, адже це може допомогти злочинцю – він буде знати про напрямки руху з документування цього злочину.

Раніше у Glovo прокоментували подію. Там заявили, що глибоко шоковані жорстоким вбивством державного діяча Андрія Парубія, і готові посприяти правоохоронним органам у розслідуванні.

Що відомо про резонансне вбивство Андрія Парубія?

  • Опівдні у поліції Львова повідомили, що в одному з районів міста сталася стрілянина, у ході якої був вбитий відомий політичний і громадський діяч.
  • Пізніше ім'я загиблого оприлюднили. Це колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
  • У мережі з'явилося відео моменту вбивства політика. На ньому видно, що ймовірний зловмисник впритул розстріляв жертву, а потім зник з місця злочину. На голові він мав шолом, а у руці тримав сумку Glovo.
  • Попередньо, у політика було здійснено 8 пострілів.
  • Володимир Зеленський назвав вбивство Парубія ретельно спланованим.