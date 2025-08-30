У мережі поширили відео моменту вбивства політика. На ньому видно, як ймовірний нападник вичікує на Парубія біля проїзної частини дороги, причаївшись за автомобілем, передає 24 Канал.
Дивіться також У поліції описали особу, яка, ймовірно, вбила Андрія Парубія
Що відомо про деталі вбивства Андрія Парубія?
Далі можна побачити, як державний діяч із спортивною сумкою проходить повз. У руці він тримає телефон. Вбивця виходить з укриття і здійснює постріли.
Журналіст Андрій Дрозда припустив, що зловмисник добре вивчив маршрут, яким ходив політик.
Судячи з відео моменту вбивства, Парубій іде сам зі спортивною сумкою. Можливо, з ранкового тренування. Поруч на сусідній вулиці є спортивний зал. Тобто кілер вивчив цей маршрут із залу додому, а далі чекав,
– написав Дрозда.
Подруга родини Парубія , волонтерка Наталія Шелестак розповіла для ТСН, що політик прямував до спортивного залу. "Планував там позайматися та повернутися додому", – додала жінка.
За її словами, Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров'ям своєї родини.
Тим часом правоохоронці заявили, що вивчають маршрут Парубія у день вбивства та попередні дні.
Що відомо про загибель Андрія Парубія?
- Ймовірний вбивця був одягнутий як кур'єр служби доставки Glovo.
- Володимир Зеленський назвав вбивство "ретельно спланованим".
- У Львові оголосили спецоперацію "Сирена" задля того, аби затримати злочинця.
- Очільник ГУР Кирило Буданов відреагував на трагедію. Розвідник зауважив, що Андрій Парубій був державником, патріотом, безкомпромісним борцем за Незалежність України, за захист української мови й культури.