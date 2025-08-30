30 серпня на вулиці Академіка Єфремова у Львові був застрелений Андрій Парубій. Є підстави вважати, що вбивця добре вивчив маршрут своєї жертви.

У мережі поширили відео моменту вбивства політика. На ньому видно, як ймовірний нападник вичікує на Парубія біля проїзної частини дороги, причаївшись за автомобілем, передає 24 Канал.

Дивіться також У поліції описали особу, яка, ймовірно, вбила Андрія Парубія

Що відомо про деталі вбивства Андрія Парубія?

Далі можна побачити, як державний діяч із спортивною сумкою проходить повз. У руці він тримає телефон. Вбивця виходить з укриття і здійснює постріли.

Журналіст Андрій Дрозда припустив, що зловмисник добре вивчив маршрут, яким ходив політик.

Судячи з відео моменту вбивства, Парубій іде сам зі спортивною сумкою. Можливо, з ранкового тренування. Поруч на сусідній вулиці є спортивний зал. Тобто кілер вивчив цей маршрут із залу додому, а далі чекав,

– написав Дрозда.

Подруга родини Парубія , волонтерка Наталія Шелестак розповіла для ТСН, що політик прямував до спортивного залу. "Планував там позайматися та повернутися додому", – додала жінка.

За її словами, Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров'ям своєї родини.

Тим часом правоохоронці заявили, що вивчають маршрут Парубія у день вбивства та попередні дні.

Що відомо про загибель Андрія Парубія?