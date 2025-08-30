Увечері 30 серпня правоохоронці провели брифінг щодо вбивства Андрія Парубія. Вони розповіли, з якої зброї стріляли у політика, передає 24 Канал.
Дивіться також У поліції сказали, чи вже вдалося встановити особу кілера Парубія
Що відомо про вбивство Андрія Парубія?
Стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї. Тільки це я можу вам зазначити,
– відповів керівник Львівської облпрокуратури Микола Мерет на запитання журналістів.
Також у поліції заявили, що наразі вивчають питання щодо того, чи погрожували Парубію та чи були у самого політика підозри.
Наразі особа стрільця не встановлена, так само як і його навички стрільби. Невідомо – був він аматором чи професіоналом.
Прокуратура не має відомостей чи пов'язане вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон з вбивством Парубія. Серед низки версій, які розглядаються, зокрема є політичний мотив та вірогідна причетність Росії.
- Нагадаємо, що колишнього голову Верховної Ради вбили близько опівдня
- У мережі поширили відео з камери спостереження. На ній видно, що ймовірний вбивця вичікує на жертву на дорозі поряд з мопедом. На голові у зловмисника одягнутий шолом. Він був одягнутий як кур'єр служби доставки Glovo.
- У якусь мить політик проходить повз злочинця, розмовляючи по телефону. Вбивця слідує за ним, а потім тікає.
- У ЗМІ пишуть, що в Андрія Парубія було зроблено 8 пострілів. Він помер на місці, не дочекавшись приїзду медиків.