30 серпня у Львові був застрелений Андрій Парубій. У прокуратурі розповіли, з якої зброї був здійснений напад на колишнього спікера Верховної Ради.

Увечері 30 серпня правоохоронці провели брифінг щодо вбивства Андрія Парубія. Вони розповіли, з якої зброї стріляли у політика, передає 24 Канал.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?

Стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї. Тільки це я можу вам зазначити,

– відповів керівник Львівської облпрокуратури Микола Мерет на запитання журналістів.

Також у поліції заявили, що наразі вивчають питання щодо того, чи погрожували Парубію та чи були у самого політика підозри.

Наразі особа стрільця не встановлена, так само як і його навички стрільби. Невідомо – був він аматором чи професіоналом.

Прокуратура не має відомостей чи пов'язане вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон з вбивством Парубія. Серед низки версій, які розглядаються, зокрема є політичний мотив та вірогідна причетність Росії.