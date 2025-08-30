Як на вбивство Андрія Парубія реагують українські політичні та громадські діячі – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Вбивство Парубія: на місці знайдено 7 гільз, стрілець попередньо був у вигляді кур'єра, – ЗМІ
Як реагують на вбивство Парубія?
Петро Порошенко розповів, що Андрій Парубій робив усе можливе для створення української армії: особливо тоді, коли ще йшлося про перші добровольчі батальйони, які виходили на фронт просто з Майдану. За словами політика, Парубій також зіграв вирішальну роль в ухваленні закону про українську мову, який став історичним кроком у зміцненні нашої ідентичності. Що точно можна сказати – ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей. Майдан, 11 років війни, величезний внесок у розбудову Незалежності. Андрій – велика Людина і справжній друг. За це вони й мстяться, цього і бояться, 'Народний депутат Володимир В'ятрович заявив, що завдяки Андрію Парубію Україна стала українською. Вічна пам'ять, друже. І дякую за зроблене, Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що для росіян прошарок таких політичних фігур як Андрій Парубій є екзистенційною загрозою. Вони це розуміють. Справа Майдану не закінчена, У Львові вбили Андрій Парубій. Вірного сина України! Явне замовне вбивство політичного діяча. Світла пам'ять, щирі співчуття родині та близьким, колегам, На жаль, це правда. Наша команда шокована. Це терор. Наш друг, колега, брат, Андрій Парубій розстріляний у Львові. В мене немає слів. Перехоплює горло від люті і ненависті до ворога, Народна депутатка додала, що партія "Європейська Солідарність" вимагає від влади і правоохоронних органів негайного, ретельного, професійного, прозорого розслідування вбивства Стефанчук нагадав, що Андрій Парубій із юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним з активних учасників національно-демократичного руху, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності. Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам'ять, Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Це глибока втрата для країни. Маємо якнайшвидше з'ясувати обставини загибелі та покарати усіх винних, За словами мера Львова, найважливіше – щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю й встановили всі обставини. Садовий пояснив, що йдеться про питання безпеки у країні, що воює. Він також закликав журналістів поставитись із розумінням і не звертатись за додатковими коментарями. Народний депутат Ярослав Юрчишин заявив, що Служба безпеки має знайти, затримати та покарати виконавців. За його словами, замовники в Кремлі будуть покарані на трибуналі після перемоги. У Львові вбито Провідника, Великого Вчителя, Коменданта Самооборона Майдану, справжнього Характерника та Воїна Андрія Парубія, Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким, За словами Зеленського, всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.
