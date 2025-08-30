Укр Рус
Жахлива звістка: як реагують на вбивство Андрія Парубія у Львові політики та діячі
30 серпня, 13:37
Жахлива звістка: як реагують на вбивство Андрія Парубія у Львові політики та діячі

Поліна Буянова

У суботу, 30 серпня, у Франківському районі Львова застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Політик помер на місці від отриманих травм.

Як на вбивство Андрія Парубія реагують українські політичні та громадські діячі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як реагують на вбивство Парубія?

 

13:48, 30 серпня

Петро Порошенко відреагував на вбивство Парубія

Петро Порошенко розповів, що Андрій Парубій робив усе можливе для створення української армії: особливо тоді, коли ще йшлося про перші добровольчі батальйони, які виходили на фронт просто з Майдану. 

За словами політика, Парубій також зіграв вирішальну роль в ухваленні закону про українську мову, який став історичним кроком у зміцненні нашої ідентичності. 

Що точно можна сказати – ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей. Майдан, 11 років війни, величезний внесок у розбудову Незалежності. Андрій – велика Людина і справжній друг. За це вони й мстяться, цього і бояться, 
– підсумував Порошенко.

13:46, 30 серпня

Завдяки тобі Україна стала українською, – В'ятрович

'Народний депутат Володимир В'ятрович заявив, що завдяки Андрію Парубію Україна стала українською.

Вічна пам'ять, друже. І дякую за зроблене, 
– йдеться в дописі нардепа.

13:44, 30 серпня

Речник ВМС Плетенчук прокоментував вбивство Парубія

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що для росіян прошарок таких політичних фігур як Андрій Парубій є екзистенційною загрозою.

Вони це розуміють. Справа Майдану не закінчена, 
– додав він.

13:41, 30 серпня

Віцеспікерка Олена Кондратюк відреагувала

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк також відреагувала на вбивство Андрія Парубія. Вона розповіла, що політик був її однокурсником історичного факультету Львівського університету.

У Львові вбили Андрій Парубій. Вірного сина України! Явне замовне вбивство політичного діяча. Світла пам'ять, щирі співчуття родині та близьким, колегам, 
– написала Кондратюк.

13:33, 30 серпня

Наші серця сьогодні з Твоєю родиною, – Геращенко

На жаль, це правда. Наша команда шокована. Це терор. Наш друг, колега, брат, Андрій Парубій розстріляний у Львові. В мене немає слів. Перехоплює горло від люті і ненависті до ворога, 
написала Ірина Геращенко.

Народна депутатка додала, що партія "Європейська Солідарність" вимагає від влади і правоохоронних органів негайного, ретельного, професійного, прозорого розслідування вбивства

13:29, 30 серпня

Руслан Стефанчук висловив співчуття

Стефанчук нагадав, що Андрій Парубій із юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним з активних учасників національно-демократичного руху, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності. 

Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам'ять, 
– йдеться в повідомленні.

13:26, 30 серпня

Свириденко відреагувала на вбивство Парубія

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Андрій Парубій завжди залишався патріотом України й зробив великий внесок у становлення нашої держави. 

Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Це глибока втрата для країни. Маємо якнайшвидше з'ясувати обставини загибелі та покарати усіх винних, 
– написала вона.
 

13:24, 30 серпня

Жахлива звістка для Львова про вбивство Андрія Парубія, – Садовий

За словами мера Львова, найважливіше – щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю й встановили всі обставини. Садовий пояснив, що йдеться про питання безпеки у країні, що воює.

Він також закликав журналістів поставитись із розумінням і не звертатись за додатковими коментарями. 

13:21, 30 серпня

Нардеп Юрчишин прокоментував вбивство

Народний депутат Ярослав Юрчишин заявив, що Служба безпеки має знайти, затримати та покарати виконавців. За його словами, замовники в Кремлі будуть покарані на трибуналі після перемоги.

У Львові вбито Провідника, Великого Вчителя, Коменданта Самооборона Майдану, справжнього Характерника та Воїна Андрія Парубія, 
– написав політик.

13:18, 30 серпня

Володимир Зеленський відреагував

Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. 

Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким, 
– написав президент.

За словами Зеленського, всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.