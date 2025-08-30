Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг правоохоронців щодо перебігу справи.
Чи були погрози Парубію?
За словами керівника Львівської облпрокуратури Миколи Мерета, зараз поліція вивчає та аналізує, чи отримував Андрій Парубій погрози перед смертю.
Крім того, правоохоронці поки не підтвердили інформацію ЗМІ, що поліція вийшла на слід вбивці. У ГУНП зазначили, що злочинця не затримали, а на уточнювальне запитання журналістів відповіли так:
На даний час це вся інформація, якою б я хотів з вами поділитися. Ми проінформуємо суспільство в подальшому тими напрацюваннями, які ми здобудемо.
Прокуратура не має відомостей чи пов'язане вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон з вбивством Парубія. Серед низки версій, які розглядаються, зокрема є політичний мотив та вірогідна причетність Росії.
Що відомо про вбивство Парубія?
Андрія Парубія вбили у Франківському районі Львова, коли той прямував до спортивного залу. Припускається, що зловмисник добре вивчив маршрут, яким ходив політик.
Як повідомляють у мережі, стрілець був одягнений як кур'єр служби доставки Glovo. Він випустив у бік політика 8 куль, а потім втік з місця злочину. Парубій помер на місці від отриманих поранень.
Для пошуку злочинця у Львові введено спеціальну операцію "Сирена". У місті розгорнули більше патрулів і блокпостів, можливі перевірки авто та документів, тимчасові незручності у русі.