Чи були погрози Парубію?

За словами керівника Львівської облпрокуратури Миколи Мерета, зараз поліція вивчає та аналізує, чи отримував Андрій Парубій погрози перед смертю.

Крім того, правоохоронці поки не підтвердили інформацію ЗМІ, що поліція вийшла на слід вбивці. У ГУНП зазначили, що злочинця не затримали, а на уточнювальне запитання журналістів відповіли так:

На даний час це вся інформація, якою б я хотів з вами поділитися. Ми проінформуємо суспільство в подальшому тими напрацюваннями, які ми здобудемо.

Прокуратура не має відомостей чи пов'язане вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон з вбивством Парубія. Серед низки версій, які розглядаються, зокрема є політичний мотив та вірогідна причетність Росії.

Що відомо про вбивство Парубія?