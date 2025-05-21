У школі, перед якою вбили Портнова, розповіли про стрілянину

У Мадриді застрелили чиновника часів Януковича Андрія Портнова. За попередньою інформацією, це сталося біля школи в елітному районі іспанської столиці.

Відомо, що вбивство трапилося о 9:15 ранку, тоді до відділення поліції надійшов дзвінок. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "El País".

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Що говорять у школі про стрілянину

Вранці надійшов дзвінок до поліції про те, що на одній з вулиць є людина з вогнепальним пораненням. У цей час всі учні школи уже зайшли до класів. Поліцейські одразу вирушили на місце події та почали розслідування. Згодом у чоловіку впізнали колишнього українського посадовця Андрія Портнова.

У школі, біля якої сталася стрілянина, повідомили, що всі перебувають у стані шоку та намагаються скласти план дій. Наразі працівники школи не знають, чи загиблий чоловік був батьком дітей, які тут навчаються.

"Ми нічого не знаємо, більше інформації може надати поліція. Інцидент стався через пів години після початку занять о 8:45 ранку, тому ні діти, ні батьки нічого не бачили. Наразі заняття в школі продовжуються, але керівництво збирається на нараду, щоб обговорити, що робити далі", – сказав в коментарі "El País" працівник школи.

До слова, іспанські ЗМІ повідомляють, що нападників могло бути кілька. Кілер, ймовірно, вже чекав на Портнова біля школи на мотоциклі. Після декількох вистрілів він втік. За попередньою версією, посадовця могли вбити через борги.