В Іспанії засекретили справу щодо вбивства Портнова, – ЗМІ

21 травня вранці у Мадриді вбили Андрія Портнова. Ексрадника Януковича застрелили біля школи, куди він відвів своїх дітей.

Національна поліція Іспанії розшукує трьох осіб, причетних до вбивства колишнього українського політика. Один із них — стрілець, який здійснив щонайменше 9 пострілів у спину жертві, після чого втік разом із двома спільниками, передає 24 Канал.

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Що відомо

Суддя, що веде справу про вбивство Портнова, ухвалила рішення тримати деталі слідства в таємниці. Це підтвердили виданню EFE джерела з Вищого суду Мадрида.

Поки розшук злочинців триває, слідчі зосередилися на аналізі відео з камер спостереження поблизу, зокрема з університетської резиденції навпроти школи, які можуть відіграти ключову роль у встановленні автомобіля, на якому втекли нападники.

Станом на ранок 22 травня судмедексперти розпочали розтин тіла Портнова, попередній висновок якого ще не завершено.

Також тривають роботи слідчих з 5-ї групи вбивств та експертів-криміналістів Головного управління поліції Мадрида, зокрема баліста. Вони намагаються зібрати всі гільзи, визначити тип зброї та боєприпасів, використаних під час злочину.

Наразі мотив вбивства залишається невідомим.