Андрія Садового оточують професіонали та мудрі люди, – Острікова

3 січня 2018 року Андрія Садового офіційно висунули кандидатом у Президенти України на з'їзді партії "Об'єднання "Самопоміч" у Києві.

Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

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За її словами, із промови Андрія Садового можна виокремити кілька блоків.

По-перше, збільшення зарплати для військовослужбовців. По-друге, підтримка ветеранів. По-третє, налагодження власного виробництва у галузі військової та мирної техніки,

– повідомила кореспондентка.

До слова, нардеп Тетяна Острікова наголосила, що Андрія Садового оточують професіонали та мудрі люди, готові як до боротьби за посаду президента, так і до служіння народу України.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що під час виступу на з'їзді "Самопомочі" Андрій Садовий наголосив на тому, що Президент повинен бути у першу чергу стратегом і бачити розвиток України на десятки років наперед.