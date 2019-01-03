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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Андрія Садового оточують професіонали та мудрі люди, – Острікова

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      3 січня 2018 року Андрія Садового офіційно висунули кандидатом у Президенти України на з'їзді партії "Об'єднання "Самопоміч" у Києві.

      Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

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      За її словами, із промови Андрія Садового можна виокремити кілька блоків.

      По-перше, збільшення зарплати для військовослужбовців. По-друге, підтримка ветеранів. По-третє, налагодження власного виробництва у галузі військової та мирної техніки,
      – повідомила кореспондентка.

      До слова, нардеп Тетяна Острікова наголосила, що Андрія Садового оточують професіонали та мудрі люди,  готові як до боротьби за посаду президента, так і до служіння народу України.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що під час виступу на з'їзді "Самопомочі" Андрій Садовий наголосив на тому, що Президент повинен бути у першу чергу стратегом і бачити розвиток України на десятки років наперед.

      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Самопоміч Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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