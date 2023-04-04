Завідувачка виставкового відділу музею-майстерні Кавалерідзе Олександра Савенок розповіла, що сама знайшла контакти художника. Вона й запропонувала зробити виставку.

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Картини київського аматора виставлять в музеї на Авдіївському узвозі

Картини Леоніда заслуговують на те, щоби їх побачили сотні людей. Це абстракція, де кожен знайде щось своє. Його історія нетипова, а роботи – глибокі. І щоби відвідувачі відчули це, ми відібрали понад 70 картин й готуємось до відкриття експозиції,

– розповіла Олександра Савенок.

Для митця-аматора це перша велика персональна виставка. Він разом з завідувачкою виставкового відділу займається підготовкою до відкриття 9 квітня о 14:00.

Київський двірник виставить роботи на Авдіївському узвозі / Фото "Регіоналіті" та "Вечірній Київ"

Як виникла ідея відкрити виставку біля дому

Сам 72-річний митець розповів, що захоплюється малюванням вже понад 20 років. Картини малює після робочого дня у комунальній службі Києва.

Леонід Бурковський пригадав, що саме його спонукало відкрити власну виставку біля дому.

"Після перегляду фільму про Бенксі я надихнувся взятись за власну виставку. І зробив це просто неба біля свого будинку. Перш за все, мені було цікаво почути думки про мої картини. Як висновок, людям сподобався мій вернісаж: один за одним витягали телефон, щоби сфотографувати", – пригадав митець.

Де та коли можна переглянути роботи художника Переглянути роботи аматора можна з 14:00 9 квітня в музеї-майстерні Кавалерідзе, що на Андріївському узвозі, 21. Музей працює з вівторка по неділю, з 11:00 до 18:00. Виставка триватиме орієнтовно два тижні. Ціна квитка з дорослого – 50 гривень, зі школярів, студентів і пенсіонерів – 25 гривень. Виставка триватиме орієнтовно два тижні. Ціна квитка з дорослого – 50 гривень, зі школярів, студентів і пенсіонерів – 25 гривень.



Картина київського двірника / Фото "Регіоналіті"



Одна з робіт київського аматора / Фото "Регіоналіті"

Що цьому передувало