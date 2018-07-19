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Android може стати платним: у Google назвали причину

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Android може стати платним через штраф Єврокомісії
Android може стати платним через штраф Єврокомісії / Фото з вільних джерел

Генеральний директор Google Сундар Пічаї повідомив, що штраф, який Єврокомісія наклала на корпорацію, може вплинути на бізнес-модель Android. Зокрема, компанія може зробити популярну операційну систему платною для виробників ґаджетів.

Про це повідомляє The Verge.

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Нагадаємо, Єврокомісія оштрафувала Google на 4,32 мільярда євро за порушення антимонопольних законів. В рішенні комісії йдеться про те, що американська компанія використовує домінуюче положення Android на ринку мобільних ОС для просування власної пошукової системи і браузера Chrome.

Експерти Єврокомісії вважають, що Google користується лідерством на ринку мобільних операційних систем не тільки для просування свого пошукового сервісу і браузера Chrome, але також для впливу на великих виробників смартфонів. Повідомляється, що корпорація обмежує інші компанії у випуску пристроїв на власних версіях Android. Більше того, Google нібито платить великим виробникам і мобільним операторам за попередню інсталяцію на смартфони своїх додатків замість сервісів конкурентів.

Тепер Google зобов'язана виплатити штраф і протягом 90 днів виконати вимоги Єврокомісії. Якщо компанія не зробить цього, то їй загрожує неустойка в розмірі 5% від загальної виручки.

Якщо виробники телефонів і оператори мобільного зв'язку не зможуть включати наші програми на свій широкий спектр пристроїв, це порушить баланс екосистеми Android. Існуюча бізнес-модель ОС дозволяла нам не знімати плату за її використання з виробників пристроїв і не залежати від контрольованої моделі поширення,
– заявив голова Google Сундар Пічаї.

Також у компанії стурбовані тим, що таке рішення порушить ретельний баланс, який ми створили з Android. Це також подає тривожний сигнал на користь закритих систем, а не відкритих платформ. Президент корпорації також нагадав, що з Android вони і так пропонують свободу вибору як виробникам, так і користувачам, але в Єврокомісії цю обставину не врахували.

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За словами глави Google, рішення Єврокомісії може вплинути на бізнес-модель Android. З моменту запуску Google розробляла і поширювала Android абсолютно безкоштовно, вимагаючи від виробників пристроїв і операторів лише установки власних сервісів. Основний заробіток Google припадає на показ реклами, а вимога Єврокомісії позбавляє її цієї можливості. В результаті компанії доведеться шукати нові способи монетизації Android, одним з яких може виявитися введення ліцензії для виробників, що відповідно вплине і на кінцеву вартість пристроїв для користувачів.

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Теги: Техно Google Android Єврокомісія Штрафи Інтернет
Джерело: 24 Канал
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