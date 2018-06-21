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Android-смартфон замість чохла для iPhone: розробники представили божевільну новинку

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Розробники представили чохол Eye Smartcase для iPhone
Розробники представили чохол Eye Smartcase для iPhone / Indiegogo

На Indiegogo презентували новинку, яка може зацікавити багатьох користувачів iPhone. Розробники пропонують власникам смартфонів від Apple, які часто використовують два смартфони для комунікації (адже iPhone підтримує лише одну сім-карту), придбати собі чохол, який виконує функції повноцінного Android-смартфона.

Детальний опис проекту можна знайти на платформі Indiegogo.

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Чохол Eye Smartcase представляє собою Android-смартфон під управлінням Android 8.1 Oreo. Працює чохол на базі процесора MediaTek MT6739V, має 3 ГБ оперативної і 32 ГБ флеш-пам'яті з підтримкою microSD-карт до 256 ГБ. Також він має акумулятор на 2800 міліампер годин з бездротовою зарядкою і 5-дюймовий HD-дисплей.

Компанія пропонує дві версії, одна з яких підтримує дві SIM-карти, а друга лише Wi-Fi. Особливістю чохла є функція Always On Display, інфрачервоний порт, 3,5-міліметровий роз'єм під навушники і можливість проектувати зображення з головної камери iPhone на екран чохла.

Eye Smartcase
Чохол Eye Smartcase виконує функції повноцінного Android-смартфона

Чохол буде доступний власникам iPhone X, iPhone 8, 7, 6s, 6, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus і 6 Plus. Купити чохол можна вже зараз на Indiegogo за ціною від 135 доларів (близько 3 574 гривні).

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Огляд чохла Eye Smartcase – дивіться відео

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Теги: Apple iPhone Техно Ґаджети Android
Джерело: 24 Канал
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